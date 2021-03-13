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مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان حتى مارس المقبل

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مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان حتى مارس المقبل مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان حتى مارس المقبل

مصراوي Masrawy

08:49 ص السبت 13 مارس 2021

نيويورك- (أ ش أ):
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة حفظ السلام في جنوب السودان (مينوس)، دون تغيير في عدد هذه القوّة، حتى 15 مارس 2022.

وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للنظر في إجراء تعديلات على مستويات قوات "مينوس" ومهامها على أساس الظروف الأمنية على الأرض، وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم السبت.

وأشار إلى وضع سلسلة معايير يتوجب على السلطات التزامها، بما في ذلك إيقاف أي عقبة تواجه العمل الذي تؤديه القبعات الزرق في البلاد.

وأكد المجلس في قراره أن تفويض "مينوس" يستند إلى رؤية استراتيجية على مدى ثلاث سنوات تهدف إلى منع عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان، وإحلال سلام دائم محليا وعلى الصعيد الوطني، ودعم حوكمة شاملة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.​

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