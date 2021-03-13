أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يترأس صلوات سيامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوى

Print
البابا تواضروس يترأس صلوات سيامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوى البابا تواضروس يترأس صلوات سيامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوى

مصراوي Masrawy

08:46 ص السبت 13 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بعدد من الكنائس على مستوى الكرازة المرقسية.

يشارك في صلوات القداس الإلهي والسيامة الكهنوتية مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من الشعب وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من المستجد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس يومى الأربعاء والخميس الماضيين صلوات تقديس زيتي الميرون والغاليلاون بمشاركة الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، والآباء المشاركون من أعضاء المجمع المقدس، عقب إتمام صلوات تقديس زيتَي الميرون والغاليلاون.

وتعد هذه هي المرة الأربعين لإعداد وتقديس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية