البابا تواضروس يترأس صلوات سيامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بعدد من الكنائس على مستوى الكرازة المرقسية.

يشارك في صلوات القداس الإلهي والسيامة الكهنوتية مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من الشعب وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس يومى الأربعاء والخميس الماضيين صلوات تقديس زيتي الميرون والغاليلاون بمشاركة الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، والآباء المشاركون من أعضاء المجمع المقدس، عقب إتمام صلوات تقديس زيتَي الميرون والغاليلاون.

وتعد هذه هي المرة الأربعين لإعداد وتقديس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني.