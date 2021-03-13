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الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و140 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و140 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و140 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

07:15 ص السبت 13 مارس 2021

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 24 ألفا و882 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و333 ألفا و728 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 140 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و446 شخصا.

وأفادت بأن 19 ألفا و957 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و973 ألفا و260 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 202 آلف و22 شخصا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الأشخاص الذي تناولوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الهند يبلغ 28 مليونا و218 ألفا و457.

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