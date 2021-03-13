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مفوضية الاتحاد الأوروبي تسقط دعوى ضد شركة "تليفونيكا دويتشلاند"

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مفوضية الاتحاد الأوروبي تسقط دعوى ضد شركة "تليفونيكا دويتشلاند" مفوضية الاتحاد الأوروبي تسقط دعوى ضد شركة "تليفونيكا دويتشلاند"

مصراوي Masrawy

06:09 ص السبت 13 مارس 2021

بروكسل- (د ب أ):
بعد عامين، أغلقت المفوضية الأوروبية قضية ضد شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا دويتشلاند" وعلامتها التجارية" او2"، حسبما ذكرت المفوضية يوم الجمعة.

وقالت إنه لم يتم تأكيد الاتهام الأصلي بأن الشركة لم توفر الوصول لمزودي طرف ثالث إلى الجيل الرابع "بأفضل الأسعار" كما كان مقررا.

وأعربت تليفونيكا عن ارتياحها لحل هذه القضايا.

وتتعلق الإجراءات في نهاية المطاف بالتأثيرات المتأخرة للاندماج الذي تجاوزت قيمته 8 مليارات يورو (6ر9 مليار دولار) بين تليفونيكا و"اي-بلس" في عام 2014 .

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على هذه الصفقة فقط في ظل ظروف معينة: كان على عملاق السوق السماح لشركات أخرى بالدخول إلى الشبكة حتى تتمكن أيضًا من تقديم خدمات الاتصالات بدون هوائيات خاصة بهم.

واستخدمت شركة دريليش المنافسة أحد شروط هذا الدمج، وتمكنت من تأمين قدرات الشبكة.

وكان هناك شرط آخر - وهذا ما كان يدور حوله التحقيق- يتعلق بالإجراءات التمهيدية لـجي 4 (الجيل الرابع)، أي الشروط المسبقة لشركة أخرى لتكون قادرة على بيع خدمة.

ووفقًا لهذا الشرط، كان على تليفونيكا، بصفتها تعمل كتاجر جملة، تمكين الشركات الأخرى من الحصول على جي 4 أو تمديد عقودها ، ومع القيام بذلك، كان عليها أن تسعر نفسها بما يتماشى مع السوق.

الآن وقد تم إغلاق القضية، من الواضح أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تعثر على أي دليل على وجود أي مخالفات أو انتهاكات.

وقالت تيلفونيكا إنها تعاونت بشكل كامل وكانت شفافة تمامًا.

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