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اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد

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اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد

مصراوي Masrawy

06:00 ص السبت 13 مارس 2021

تطلق الفنانة رندة فؤاد معرضها للفن التشكيلي "طوى أرض النور"، اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية بقاعة "صلاح طاهر" في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويفتتح المعرض كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويشارك في الافتتاح الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان.

يضم المعرض لوحات مستوحاة من زيارتها للوادي المقدس طوى ولسيناء أرض الفيروز المشهورة بالطبيعة الخلابة والحضارة الغنية وتنوع الأديان.

وتهدي الفنانة نصف ريع معرضها الثاني إلى مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، تماشيًا مع توقيت انطلاق معرضها، الذي سيقام في مارس شهر المرأة.

جدير بالذكر أن الفنانة رنده فؤاد قدمت مجموعة من المعارض الفن التشكيلة أهمها معرض "فنتازيا مصرية".

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