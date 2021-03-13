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​"الزراعة": تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

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​"الزراعة": تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ​"الزراعة": تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و783 ألف و426 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم مليون و612 ألف و845 رأس أبقار، و851 ألف و681 رأس جاموس، و271 ألف و852 رأس أغنام، و47 ألف و48 رأس ماعز حتى 10 مارس 2021.

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