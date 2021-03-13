مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

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بلغ إجمالي الإصابات 189639 من ضمنهم 146434 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146434 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 189639، من ضمنهم 146434 حالة تم شفاؤها، و11214 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية