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​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي"

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​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" ​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي"

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

تقدمت مروة هاشم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى مركز ومدينة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزيرة الصحة والسكان ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بنظام عقد الفترات، ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد 30/6/2016 حتى 2021.

وقالت هاشم في طلب الإحاطة، إن المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة يمارسون عملهم في المعامل وبنوك الدم والصيدليات والمخازن داخل المستشفيات وعيادات الهيئة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنهم متلزمين بالحضور يوميًا وغير مسموح لهم بالغياب والإجازات الاستثنائية ويتعاملون مع المنتفعين مباشرة من سحب عينات والعمل داخل جميع وحدات المعامل.

وأضافت "هاشم" أن المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة ليس لهم حق في بدل العدوي أو الإجازات المرضية في حال إصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أنه يتم عزلهم على نفقتهم الخاصة ويخصم منهم أيام العزل من راتبهم.

واختتمت مروة هاشم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى مركز ومدينة الزقازيق والقنايات، أن المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ليس لهم الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

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