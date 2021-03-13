أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، بعد حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة إخفاء متهم ومساعدته على الفرار من العدالة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات "محبوس"، بعد أن تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.