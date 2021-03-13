أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "المجمعة" لخدمة المجتمع

Print
بلغ عدد جوائزها (21) جائزة وتنافس خلالها (382) مبادرة مجتمعية

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في مكتبه بقصر الحكم الفائزين في جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في دورتها الثالثة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات والخدمات النوعية التي تقدمها جامعة المجمعة لأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المشمولة بخدماتها، وتطرق معاليه لأهم المؤشرات الخاصة بهذا الشأن.

من جانبه نوه أمير الرياض على ما تبذله جامعة المجمعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات يظهر أثرها ويزداد عاماً بعد عام، كما أثنى سموه على الجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة خاصة طلابها وكذلك مؤسسات المجتمع المحلي بكافة أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.

وأعقب ذلك كلمة من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، قدم فيها الشكر لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للجائزة، كما قدم سعادته تعريفاً بالجائزة ومجالاتها وأهم فروعها، مثمناً ما تحظى به الجائزة من دعم قيادات الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد "الشريوفي" بكلمته على أن تشريف الجامعة والجائزة بتكريم الأمير للفائزين بها خلال ثلاث سنوات كان له بالغ الأثر في زيادة الإقبال على منافساتها وتزايد مؤشرات المبادرات المجتمعية المقدمة لأفراد المجتمع ومؤسساته، وقد استعرض "الشريوفي" جانباً من تلك المؤشرات خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة المبادرات منذ انطلاق الجائزة وحتى العام الحالي، وكذلك مؤشرات الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

تلا ذلك تسليم رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن لأمير الرياض الدرع التذكارية للجائزة، كما تم تكريم الفائزين بأفرع الجائزة ورعاتها، وأخذ صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة.

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية