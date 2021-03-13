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البرازيل: ألفيّ و216 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

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البرازيل: ألفيّ و216 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة البرازيل: ألفيّ و216 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:18 ص السبت 13 مارس 2021

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت سلطات الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل ألفيّ و216 حالة وفاة و85 ألفا و663 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "فالور إيكونوميكو" عن السلطات، فقد ارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 275 ألفا و105 حالات، مشيرة إلى أن ذلك هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البرازيل أكثر من ألفيّ حالة وفاة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة حتى الآن إلى 11 مليونا و363 ألفا و380 إصابة.​

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