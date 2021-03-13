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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ"داعش إمبابة"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ"داعش إمبابة" اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ"داعش إمبابة"

مصراوي Masrawy

01:00 ص السبت 13 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، في محكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات تولى المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب و كان التمويل لجماعة إرهابية، بان حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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