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45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

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45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة 45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

مصراوي Masrawy

12:53 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146434 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 189639 من ضمنهم 146434 حالة تم شفاؤها، و 11214 حالة وفاة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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