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واشنطن ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا للاتحاد الأوروبي

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واشنطن ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا للاتحاد الأوروبي واشنطن ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا للاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:14 ص السبت 13 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، رفضها إرسال ملايين من الجرعات المصنعة في الولايات المتحدة من لقاح شركة "استرازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس "كورونا" إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه دولة نقصا في عدد اللقاحات المطلوبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "أولوية الرئيس (جو بايدن) وتركيزه هو على التأكد من تطعيم الشعب الأمريكي"، مضيفة: "في هذا الوقت، هناك طلبات من.. عدد من الدول التي طلبت جرعات من الولايات المتحدة، ولم نقدم جرعات من الأمريكية لأي أحد"، حسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ولم تقدم "أسترازينكا" حتى الآن طلبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحها في الولايات المتحدة، حيث ما زالت تُجري تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح، رغم حصولها على ترخيص الاستخدام الطارئ في دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.

لكن الشركة صنّعت ملايين الجرعات من اللقاح في الولايات المتحدة، حيث يجري الاحتفاظ بها في منشآت بأوهايو وميريلاند انتظارا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في وقت سابق من الأسبوع، أن الشركة البريطانية طلبت من مسئولين أمريكيين النظر في إعقائها من الالتزام بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها للوايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم جرعات للاتحاد الأوروبي الذي يواجه نقصا في أعداد الجرعات.

وقالت بساكي إن الإدارة الأمريكية تريد التأكد من كون الولايات المتحدة "مُشبعة ومستعدة أكثر مما يلزم" ولديه القدرة على تقديم أكثر اللقاحات فعالية للشعب الأمريكي.

وتابعت: "ما زال هناك 1400 شخص يموتون في بلدنا كل يوم"، "لذلك فإن الأمر ليس متعلق بأوروبا، إنه متعلق بتركيزنا وأولويتنا".

إلى ذلك، قال منسق شؤون مكافحة فيروس "كورونا" في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن الولايات المتحدة تقدم الدعم في هذا المجال عالميا من خلال قنوات أخرى، بما فيها التزامها بتقديم ما يصل لـ4 مليارات دولار لبرنامج "كوفاكس" المعني بإيصال اللقاحات للدول منخفضة الدخل.

وكان الرئيس بايدن قد أكد، أمس، أن بلاده أمّنت توفير ما يكفي من اللقاحات لجميع البالغين في الولايات المتحدة بنهاية مايو المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن جميع الأمريكيين سيكونون قد تلقوا التطعيم بحلول ذلك التاريخ.

ووفقا للبيانات الصدرة اليوم عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فقد تلقى نحو 66 مليون شخص في الولايات المتحدة الجرعة الأولى على الأقل من الللقاح، من بينهم نحو 35 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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