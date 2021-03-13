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كوبيش يلتقي بمسؤولين بارزين في فرنسا لحشد دعم المجتمع الدولي لليبيين

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كوبيش يلتقي بمسؤولين بارزين في فرنسا لحشد دعم المجتمع الدولي لليبيين كوبيش يلتقي بمسؤولين بارزين في فرنسا لحشد دعم المجتمع الدولي لليبيين

مصراوي Masrawy

12:11 ص السبت 13 مارس 2021

باريس - (د ب أ):

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سلسلة من الاجتماعات في باريس مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في إطار جهوده لحشد دعم المجتمع الدولي لليبيين، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأجرى كوبيش محادثات في قصر الإليزيه مع عدد من المسؤولين الفرنسيين ، وأشادوا بالجلسة الموحدة التاريخية لمجلس النواب الليبي الذي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب الجميع عن تقديرهم لبيان رئيس الوزراء، فائز السراج، الذي رحب فيه بتصويت مجلس النواب معرباً عن استعداده لتسليم السلطة.

كما جدد المجتمعون الدعوة لجميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية للتحلي بذات الشعور بالمسؤولية وضمان تسليم جميع المهام والصلاحيات للسلطة التنفيذية المؤقتة على نحو سلس وسريع وبنّاء.

وأكدوا مجددا على أهمية المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ودعم السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة والمجلس الرئاسي والحكومة في مهمتهم لتوحيد ليبيا ومؤسساتها.

وشددوا على ضرورة معالجة الظروف المعيشية للشعب الليبي وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما تم تسليط الضوء على سبل تعزيز احترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومساعدة الليبيين في تسريع عملية إخراج المرتزقة خلال اجتماعات المبعوث الخاص مع المسؤولين الفرنسيين الآخرين.

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