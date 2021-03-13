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الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

12:07 ص السبت 13 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، التي جرى تقديمها لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى أكثر من 100 مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدّمت، حتي السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أكثر من 101 مليون و128 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لسكان الولايات المتحدة، من أصل أكثر من 133 مليون و337 ألف جرعة وُزّعت على مقدّمي الخدمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات أن نحو 66 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل من الللقاح، من بينهم نحو 35 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

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