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​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

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​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا ​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:53 م الجمعة 12 مارس 2021

(مصراوي):

أصيب الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع لبروتوكول العلاج بأحد مستشفيات الحجر الصحي.

وقالت ميرفت مرسي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وزوجة عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إن شاكر شعر بمتاعب وضيق في التنفس، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل التي رجحت إصابته بفيروس كورونا، وبعدها جرى نقله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وتابعت مرسي أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، يتابعان باهتمام تطورات الحالة.

يشار إلى أن عبدالحميد تولى وزارة الثقافة عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، كما يعمل أستاذًا لعلم نفس الإبداع في أكاديمية الفنون وعمل سابقًا نائبًا لرئيس الأكاديمية في الفترة 2003 - 2005، وشغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني.

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مصراوي Masrawy

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