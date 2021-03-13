أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن

Print
الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن

جى بي سي نيوز :- حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعايها في الأردن من الذهاب إلى عدد من المواقع المحلية بحجة (الإرهاب والجريمة).

ونصحت الخارجية رعاياها عبر البريد الإلكتروني بعدم السفر إلى المناطق التالية:

• الزرقاء والرصيفة والبقعة في عين الباشا بسبب "الإرهاب والجريمة".

• "مخيمات اللاجئين السوريين المعينة (جميع مخيمات اللاجئين سابقاً) في الأردن بسبب قيود الأردنية على الدخول إلى هذه المخيمات.

• "ضمن 3.5 كيلومترات (10 كيلومترات سابقًا) من الحدود الأردنية مع سوريا وشرق بلدة الرويشد في اتجاه الحدود مع العراق بسبب "الإرهاب والنزاع المسلح".

بالإضافة لإعادة النظر في الذهاب إلى معان والسلط بسبب "الإرهاب والجريمة".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة يتسلم مهام منصبه

وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة يتسلم مهام منصبه

رئيس الحكومة الليبية يوجه بعدم اتخاذ إجراء تغييرات على بعض المراكز القانونية

رئيس الحكومة الليبية يوجه بعدم اتخاذ إجراء تغييرات على بعض المراكز القانونية

الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

الحكومة العراقية تعلن قرارت جديدة للوقاية من كورونا

الحكومة العراقية تعلن قرارت جديدة للوقاية من كورونا

شبكة عيون الإخبارية