الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن

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جى بي سي نيوز :- حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعايها في الأردن من الذهاب إلى عدد من المواقع المحلية بحجة (الإرهاب والجريمة).

ونصحت الخارجية رعاياها عبر البريد الإلكتروني بعدم السفر إلى المناطق التالية:

• الزرقاء والرصيفة والبقعة في عين الباشا بسبب "الإرهاب والجريمة".

• "مخيمات اللاجئين السوريين المعينة (جميع مخيمات اللاجئين سابقاً) في الأردن بسبب قيود الحكومة الأردنية على الدخول إلى هذه المخيمات.

• "ضمن 3.5 كيلومترات (10 كيلومترات سابقًا) من الحدود الأردنية مع سوريا وشرق بلدة الرويشد في اتجاه الحدود مع العراق بسبب "الإرهاب والنزاع المسلح".

بالإضافة لإعادة النظر في الذهاب إلى معان والسلط بسبب "الإرهاب والجريمة".