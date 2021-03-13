أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة

Print
الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة

الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة

تلقى نادي الفيصلي دفعة قوية، بعودة المدافع البرازيلي إيجور روسي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :" شارك اللاعب ايقور روسي في تدريبات الفريق مساء اليوم (الجمعة) بعد أن أنهى برنامجه العلاجي المعد له من قبل الجهاز الطبي".

ميدانياً عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء أمس تدريباته بعد لقاء الرائد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الرائد بهدف دون رد.

حيث أجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة الشيخ عبدالله العقيل الرياضية بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدينة حرمة من غبار كثيف، حيث فرض مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان عدداً من التمارين البدنية قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الرائد بتمارين استرجاعية، أدت المجموعة الثانية عدداً من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة والحديد المتنوعة.الفيصلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية