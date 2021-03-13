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بولندا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل

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بولندا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بولندا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل

مصراوي Masrawy

11:22 م الجمعة 12 مارس 2021

وارسو - (د ب أ):

قررت بولندا طرد اثنين من الدبلوماسيين البيلاروسيين، رداً على خطوة مماثلة قامت بها بيلاروس أمس الخميس، مع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب استمرار المظاهرات في بيلاروس.

وكتب نائب وزير لخارجية البولندي مارسين برزيداتش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، "في ضوء استمرار الإيماءات غير الودية من مينسك تجاه الدبلوماسيين البولنديين، وتمشيا مع بند المعاملة بالمثل، قررت وزارة الخارجية البولندية طرد القنصل العام لبيلاروس في بياليستوك وقنصل بيلاروسي آخر في العاصمة وارسو ".

وتعد هذه الخطوة ، الأحدث في سلسلة من عمليات الطرد الدبلوماسي المتبادل ، وسط تصاعد التوترات بين وارسو ومينسك. وتزعم بيلاروس أن بولندا تمول وتدعم احتجاجات المعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

واندلعت أحدث سلسلة من التوترات الدبلوماسية على خلفية مناسبة تذكارية تتعلق بالحرب العالمية الثانية في فبراير الماضي.

واتهمت بيلاروس رأس القنصلية البولندية في مدينة بريست بالمشاركة في حفل غير قانوني يكرم أولئك الذين سقطوا وهم يقاتلون الاتحاد السوفيتي والشيوعية.

وأجبر الدبلوماسي البولندي على مغادرة بيلاروس، فيما أعلنت وارسو أيضا أن دبلوماسيا بيلاروسيا أصبح غير مرغوب فيه. وفي وقت لاحق، أمرت السلطات البيلاروسية اثنين من الدبلوماسيين من قنصلية جرودنو البولندية بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

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