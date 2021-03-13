البرازيل تمنح ترخيصًا لاستخدام لقاح تنتجه شركة أسترازينيكا في البلاد

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برازيليا - (د ب أ):

منحت الهيئة التنظيمية للأدوية فى البرازيل "أنفيزا" ترخيصا لشركة أسترازينيكا لاستخدام عقار ريمديسيفير المصنوع فى البرازيل والمضاد لمرض "كوفيد – 19" الذى يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن جوستافو مينديز المدير العام لهيئة الأدوية البرازيلية قوله فى مؤتمر عبر تقنية الفيديو إن اللقاح يمنع تطور المرض للمرضى فوق 12 عاما.

وأضاف أن الهيئة مازالت تنتظر طلب التسجيل النهائي للقاح " جانسين " الذى تنتجه وحدة تابعة لشركة جونسون أند جونسون للأدوية مشيرا إلى أن هيئته لم تتلق الطلبات المتعلقة بلقاح موديرنا حتى الآن.

وأوضح أن الهيئة بانتظار بيانات عن لقاح " سبوتنيك فى " الروسى كما لم تتلق بعد أى طلبات رسمية لاستخدام لقاح الكوفاكسين الهندي في البرازيل.

كانت البرازيل قد أعلنت أمس الأول تخطى حاجز ال 2000 حالة وفاة يوميا للمرة الأولى لمصابين بمرض كوفيد – 19.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 12 مليون و 400 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الجمعة ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ511 ألفا و354 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما وسبعة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليون و300 ألف حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 272 ألفا و898 حالة.