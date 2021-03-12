محافظ جدة يهنئ الأحوال المدنية لتحقيقها المركز الأول في الإنتاجية العالية

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خلال تقرير الربع الثاني للعام الجاري

هنّأ الأمير ‫مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، مدير عام ‫الأحوال المدنية بمنطقة ‫مكة المكرمة بدر الحميد، ومنسوبي مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة بعد تحقيق قسمي الرجال والنساء المركز الأول بين مناطق ومحافظات المملكة في الإنتاجية العالية خلال تقرير الربع الثاني للعام الحالي 1442 هـ.

وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والاستمرارية وتحقيق التطلعات بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.

واشتمل تقرير الفترة على إنتاجيات الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد والوفاة، وطباعة البيانات، وتعديل المهنة، وواقعة زواج وطلاق.

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