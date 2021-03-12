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بعد الجدل الأوروبي.. الصحة العالمية تكشف موقفها من لقاح أسترازينيكا

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بعد الجدل الأوروبي.. الصحة العالمية تكشف موقفها من لقاح أسترازينيكا بعد الجدل الأوروبي.. الصحة العالمية تكشف موقفها من لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

08:12 م الجمعة 12 مارس 2021

وكالات:

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن المنظمة توصي بمواصلة التطعيم بلقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال التحقيق في أسباب تجلط الدم عند استخدام اللقاح، وبعد وقف استخدامه في عدة دول أوروبية.

وأضافت هاريس، في إيجاز صحفي، نقلته " اليوم"، الجمعة "موقف لجنة الوكالات الطبية الأوروبية الخاصة بمراقبة وتقييم المخاطر، يتلخص في أن فوائد هذا اللقاح لا تزال أكثر من المخاطر. لدينا أيضا لجنة استشارية محلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية خاصة بسلامة اللقاحات، وهي تقوم بتقييم سلامة جميع اللقاحات. هذه المؤسسات تدرس في الوقت الراهن وتقوم بتقييم التقارير المتعلقة بلقاح أسترازينيكا، وبعد أن يتكون لدينا الفهم الكامل سيتم اتخاذ القرار".

وأشارت هاريس إلى أن، الدنمارك وآيسلندا والنرويج أوقفت استخدام اللقاح، كإجراء احترازي. ونوهت بأن الحديث، يجري عن مجموعة منفصلة من هذا اللقاح.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن الخبراء يدرسون بعناية أسباب وعواقب تجلط الدم، ولم يتضح بعد ما إذا كان رد الفعل هذا، متوقعا وهل له علاقة بالتطعيم بالذات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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