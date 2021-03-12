تنزانيا تنفي تدهور صحة رئيسها بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

دار السلام - (أ ش أ):

أكدت مصادر تنزانية مطلعة أن الرئيس جون بومبيه ماغوفولي يتمتع بصحة جيدة ويؤدي مهامه كالمعتاد، وذلك بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا .

وكان توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية قد صرح في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصادر طبية وأمنية قولها إن الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبي الخاص في كينيا المجاورة ، ثم إلى الهند وهو في حالة غيبوبة، إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا نفيه لذلك حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة .

وبدا ماغوفولي الذي يبلغ من العمر 61 عاما بصحة جيدة عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي عندما كان يعين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا .