الكويت: 8 حالات وفاة وإصابة 1356 بكورونا

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مصراوي Masrawy

الكويت - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 207249.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 8 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1156.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأشار إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 1156 حالة تتلقى الرعاية الصحية ، كما تم تسجيل 1182 حالة شفاء من المصابين ليرتفع الإجمالي إلى 191417 حالة.