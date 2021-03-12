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الموجة الغبارية تصل الرياض.. و"الأرصاد": "أغلِق النوافذ وتنقَّل بهدوء"

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الموجة الغبارية تصل الرياض.. و"الأرصاد": "أغلِق النوافذ وتنقَّل بهدوء" الموجة الغبارية تصل الرياض.. و"الأرصاد": "أغلِق النوافذ وتنقَّل بهدوء"
توقعات بتوجُّهها إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة غدًا

الموجة الغبارية تصل الرياض.. و

كشف المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة الغبارية تتمركز الآن في العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتَيْن، متوقعًا أن تتجه العاصفة صباح الغد -بإذن الله- إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتَي عسير والباحة.

وتفصيلاً، أصدر مركز الأرصاد نصائح عدة للمواطنين والمقيمين أثناء القيادة في موجات الغبار، منها: التأكُّد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد، إغلاق النوافذ، تشغيل التكييف، تقليل السرعة والتنقل بين المسارات بهدوء.

وأوضح المركز أن الأتربة المثارة تصبح عاصفة ترابية عندما تتعدى سرعة الرياح 100كم / ساعة، وتنخفض الرؤية بسبب الأتربة إلى 1000م أو أقل من ذلك.

وأصدر المركز تحذيرًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة (الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات)، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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