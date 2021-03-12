مصادر تنفي تدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

نفت مصادر مقربة من الإعلامي وائل الإبراشي، ما تردد حول تدهور حالته الصحية داخل مستشفى الشيخ زايد في ضظل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ، لمصراوي، أن الإبراشي يخضع للعلاج داخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة .

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا في 24 ديسمبر الماضى، وعلى إثر ذلك تم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضى، وبعث الإبراشي رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يطلب فيها الدعاء من متابعي حسابه.