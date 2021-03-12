مصادر تنفي تدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشي

مصراوي Masrawy
08:01 م الجمعة 12 مارس 2021
القاهرة - مصراوي:
نفت مصادر مقربة من الإعلامي وائل الإبراشي، ما تردد حول تدهور حالته الصحية داخل مستشفى الشيخ زايد في ضظل إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت المصادر ، لمصراوي، أن الإبراشي يخضع للعلاج داخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة .
وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا في 24 ديسمبر الماضى، وعلى إثر ذلك تم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضى، وبعث الإبراشي رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يطلب فيها الدعاء من متابعي حسابه.