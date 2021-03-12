بتخفيضات 30%.. "الزراعة": طرح كرتونة رمضان بـ100 جنيه واللحم السوداني بـ70 للكيلو

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوازرة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدات المبكرة من قبل الوزارة؛ بمضاعفة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لشهر رمضان الكريم.

وقال فتحي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي" إن منافذ القطاع ستطرح منتجاتها بتخفيضات تصل لـ30% وبكميات كبيرة من السلع الغذائية مع مضاعفة كميات اللحوم والدواجن والخضروات والياميش، مشيرًا إلى أن الهدف من توفير هذه الكميات رفع العبء عن كاهل المواطن، فضلًا عن الأسعار التنافسية وجودة المنتج التي لا تقارن بمنتجات الخارج، نظرًا للرقابة المشددة.

وأضاف مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، إن وزارة الزراعة تمتلك 400 منفذ على مستوى كافة القطاعات، منهم 30ثابتًا و6 متحركين تابعين للقطاع، لافتًا إلى أن العديد من هذه المنتجات تم إنتاجها عن طريق المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والمواقع الإنتاجية للخضر والفاكهة.

وأوضح فتحي، أن الوزارة ستطرح كرتونة رمضان والتي تبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 250 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح البقوليات أقل من مثيلتها بـ30% مثل الفول البلدي بسعر 12 جنيهًا للكيلو، كيلو اللحم بـ100 جنيه، واللحوم السوداني بـ70 جنيهًا، والدواجن بـ32 جنيهًا للكيلو، موضحًا أنه المنافذ والعاملين بها يخضع لرقابة مشددة.

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