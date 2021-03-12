أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية

Print
"الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية "الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية
نبّه القصيم والشمالية بأتربة مثارة.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقتَي الرياض والشرقية، وتنبيهًا متقدمًا للقصيم، وتنبيهًا آخر للحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وحذّر المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية