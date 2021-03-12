تعاون بين "النقل" و"العربية للتصنيع" لتوريد 1000 عربة قطار بضائع و200 "نوم"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبحث التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الوحدات المتحركة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الجانبين ناقشا موقف التطوير الشامل لعدد 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد حيث تم الانتهاء من 109 عربات حيث أكد الوزير ضرورة الانتهاء من تطوير باقي العربات، خاصة أن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة، وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع جديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.