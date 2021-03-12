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لضمان استمرار إيصال الخدمة للمواطنين

تسبّبت العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت منطقة حائل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الأعمدة تضرر على إثرها بعض خطوط الشبكة الكهربائية والمحولات.



ورغم العواصف والأجواء المليئة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية، قاوم فنيو الشركة السعودية للكهرباء، ظروف العمل الصعبة، وعملوا بسرعة على إصلاح الأعطال والأضرار، لضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشتركين في كل أرجاء المملكة.