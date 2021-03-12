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يتضمن إدارة محسنة للتحميل والتصفح

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثاً لمتصفحها "جوجل كروم"، والذي سيجعل أي هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد" بسرعة الصاروخ.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث متصفح "جوجل كروم" يتضمن إدارة محسنة للتحميل والتصفح عبر الإنترنت، عن طريق إدارة أفضل للذاكرة.

وتساعد تلك التحسينات في تسريع عمليات التحميل عبر الهاتف الذكي بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 13% تقريبا.

كما سيحفظ تحديث "جوجل كروم" أيضا علامات التبويب بتقنية جديدة يطلق عليها "التجفيف بالتجميد.

وسيساعد هذا أيضا على تحسين الشعور باستجابة الهاتف أثناء تحميل صفحة الويب.

كما يقلل تحديث "جوجل كروم" أيضا أعطال تشغيل الإنترنت بنسبة تصل إلى 7.5% بشكل أسرع، كما سيحسن أداء عملية التصفح بنسبة 22%، وتحسين العرض بنسبة 8%، وتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 3%.