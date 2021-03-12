الداخلية الليبية تنفي وقوع أي هجوم على مقار مجلس النواب في بنغازي

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (أ ش أ):

نفت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الليبية، اليوم الجمعة، وقوع أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة - في بيان، نقلته بوابة (الوسط) الليبية - أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في فندق بمدينة بنغازي مؤمن تمامًا من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية الليبية.

وأضافت أن المقر الدستوري الدائم للمجلس بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في المدينة ما يزال قيد الصيانة، ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يباشر المجلس مهامه رسميًا في المدينة حتى الآن.