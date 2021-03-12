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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة قوية من الغبار، بدأت اليوم الجمعة، وتسببت في انعدام تام للرؤية الأفقية على شمال السعودية وجنوب العراق والكويت.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم أن تلك الموجة غير المسبوقة تستمر لمدة 18 ساعة مقبلة.

وحول مدى وصول موجة الغبار إلى مصر، قالت الهيئة إن الموجة لن يصل تأثيرها إلى مصر.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد نهارًا، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب البلاد.

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