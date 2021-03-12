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خطوات أممية لتجنب كارثة "صافر".. وحلقات التلاعب الحوثي لا تنتهي!

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خطوات أممية لتجنب كارثة "صافر".. وحلقات التلاعب الحوثي لا تنتهي! خطوات أممية لتجنب كارثة "صافر".. وحلقات التلاعب الحوثي لا تنتهي!
"دوجاريك": نأمل حجز سفن البعثة ووضع لمسات أخيرة على جدول زمني

خطوات أممية لتجنب كارثة

قالت الأمم المتحدة إنها لم تحسم بعد ملف صيانة الناقلة صافر مع ميليشيات الحوثي التي تواصل تعنتها منذ أكثر من عامين.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: إن الجانب الأممي ما زال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية.

وأضاف: "نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدمًا في حجز سفن البعثة ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد للنشر".

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كخطوة مهمة نحو تجنب الكارثة".

ومطلع الشهر الجاري كشف الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن تراجع جديد للحوثيين بشأن ملف صيانة الناقلة ،معبراً عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة "صافر" المتهالكة قبالة الساحل اليمني بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين.

وحذّر "دوجاريك" من أن التسرب ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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