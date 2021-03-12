قراصنة يهاجمون سفينة هولندية قبالة ساحل غرب أفريقيا

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مصراوي Masrawy

أمستردام - (د ب أ):

هاجم قراصنة ناقلة هولندية في خليج غينيا بغرب أفريقيا، حسبما قالت شركة الشحن اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة "دي بولي شيبمنجمينت" في باريندريخت بالقرب من روتردام إنه تم اختطاف أفراد الطاقم الخمسة عشر. وقال إن ستة بحارة آخرين سالمين ولم يصابوا بأذى على السفينة. وحتى الآن ليس هناك اتصال بالخاطفين.

ووفقا لشركة الشحن، كانت ناقلة المواد الكيماوية "ديفيد بي" تعرضت للهجوم يوم الأربعاء الماضي، أثناء إبحارها على بعد نحو 200 ميل بحري قبالة ساحل بنين.

وقال المتحدث إن الشركة قلقة للغاية، مضيفا أن "الأولوية الأولى للشركة حاليا هو إجراء اتصال بالطاقم المفقود لإطلاق سراحهم بسلام في أقرب وقت ممكن".

وذكرت أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات المعنية وأقارب البحارة. وقوات الأمن حاليا على متن الناقلة، التي ترفع علم دولة مالطا، وكانت في طريقها من ريجا في لاتفيا إلى لاجوس في نيجيريا.