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مشاهد من "تفجير برج الدائري"| مأساة سيدة منهارة.. والمحافظ: "التعويضات على المالك"

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مشاهد من "تفجير برج الدائري"| مأساة سيدة منهارة.. والمحافظ: "التعويضات على المالك" مشاهد من "تفجير برج الدائري"| مأساة سيدة منهارة.. والمحافظ: "التعويضات على المالك"

مصراوي Masrawy

06:31 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

أنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

ورصد مصراوي عدة مشاهد حول الواقعة..

البداية

أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري بشكل كامل بالاتجاهين في محيط العقار المحترق، أثناء تفجيره، مع تنفيذ تحويلات مرورية وطرق بديلة للسيارات المارة بالمنطقة.

التفاصيل.. ("تعديلات وطرق بديلة".. غلق الطريق الدائري بمحيط "البرج المحترق")

التنفيذ

سقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بواسطة الديناميت بالنجاح.

شاهد.. لحظة تفجير "برج الدائري المحترق"

"تمت بنجاح"

رصدت عدسة مصراوي اللقطات الأولى لتفجير عقار الدائري المحترق قبل عملية التفجير، كما رصدت صورًا للبرج المنكوب قبل بدء عملية التفجير، وأكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن عملية تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم تؤثر على الطريق الدائري.

للتفاصيل.. (30 صورة ترصد.. هل تأثر الطريق الدائري بعد تفجير البرج المحترق؟)

التعويضات

قال أحمد راشد محافظ الجيزة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن أجهزة المحافظة ستعمل على رفع مخلفات الهدم، لافتًا إلى أنه تم إخلاء العقارات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين، وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه اليوم مخالف وسبق وصادر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

للتفاصيل.. (بعد تفجير برج الدائري.. محافظ الجيزة: صاحب العقار مسؤول عن التعويضات للمالكين)

تفجير الأحلام

إحدى ساكنات العقار المُزال، اشترت 3 شقق لها ولأبنيها للعيش بجوار بعضهم، بعد أن عملت طوال حياتها لتوفير ثمن تلك الشقق، كانت حددت الـ15 من مارس الجاري لحفل زفاف ابنها، غير أن تنفيذ قرار الهدم بـ"الديناميت" اليوم غير مصير كل شيء، فلم يعد لها ولأولادها أي سكن.. ووقعت السيدة في حالة انهيار وبكاء شديد خلال لحظة تفجير البرج المنكوب.

التفاصيل.. ("تفجير الأحلام".. كيف مر "الديناميت" على سكان البرج المنكوب؟)

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مصراوي Masrawy

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