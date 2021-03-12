"النقل" تواصل العمل بطريق السيل الكبير- الرياض السريع

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لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدميه إلى ٣٠ مليونًا

كشفت وزارة النقل عن العمل في مشروع طريق السيل الكبير الرياض السريع، والذي كان قد جرى تنفيذه بثلاث حارات في كل اتجاه.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدمي الطريق من ضيوف الرحمن والمعتمرين من ٨ ملايين إلى ٣٠ مليون حاج ومعتمر، واختصار زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) ومنطقتي الرياض والشرقية، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الحالي.

كما يسهم المشروع في تسهيل التنقل بين المنطقتين، بالإضافة إلى إبعاد الشاحنات القادمة من المنطقتين الوسطى والشرقية من دخول مدينة الطائف.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة مكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.

وأكدت وزارة النقل عزمها على تنفيذ كافة مشاريعها التنموية وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

كما تعمل وزارة النقل بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المساهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظرًا لدورها المهم والمحوري في إنجاز كافة الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.