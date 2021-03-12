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شاهد.. "الموجة الغبارية" تجتاح "الشمالية" مُسقطة أشجاراً وأعمدة كهرباء

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تتجه للعاصمة وسط توقعات باستقرار الأجواء الليلة بالمناطق التي عصفت بها

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أدت الموجة الغبارية التي اجتاحت المناطق الشمالية إلى تساقط الأشجار وبعض أعمدة الكهرباء؛ نتيجة شدة سرعة الرياح.

فيما يتوقع أن تؤثر موجة الغبار على العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة، لتستقر الأجواء بعدها في مناطق الشمال الليلة.

‏⁧‫فيما نشرت مديرية الدفاع المدني‬⁩ الجهود الميدانية، والمتابعة مستمرة، لموجة الغبار الناتجة من الحالة المناخية في عدد من مناطق المملكة، وأكدت عدم وقوع إصابات ولله الحمد.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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