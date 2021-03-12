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بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا أزمة إقليم قره باغ

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بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا أزمة إقليم قره باغ بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا أزمة إقليم قره باغ

مصراوي Masrawy

06:13 م الجمعة 12 مارس 2021

موسكو -( أ ش أ):

أكدت الرئاسة الروسية الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن الأوضاع في إقليم قره باغ.

وذكر الكرملين، في بيان أوردته قناة ( اليوم)، "إنه تم التأكيد خلال الاتصالات الهاتفية يومي 11 – 12 مارس الجاري، على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في قره باج، وأن الوضع في المنطقة لا يزال مستقرا وهادئا بشكل عام".

وأضاف: "بحث القادة في الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الخاصة والمسجلة في البيانين الثلاثي في 9 نوفمبر الماضي، و11 يناير من هذا العام، كما تطرقوا إلى القضايا المتعلقة بفتح العلاقات الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز".

وشدد الكرملين، على أن الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي قيموا عاليا عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، مضيفا "إلهام علييف ونيكول باشينيان قدرا الإجراءات الفعالة لوحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين".

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