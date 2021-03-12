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الخارجية: نرفض بيان دول بمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في

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الخارجية: نرفض بيان دول بمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في مصر الخارجية: نرفض بيان دول بمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في

مصراوي Masrawy

06:04 م الجمعة 12 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في .

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى - أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

كما أكدت على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.

كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.

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