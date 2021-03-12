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"يوتيوب" تحذف 30 ألف مقطع مرتبطة بـ"كورونا"

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"يوتيوب" تحذف 30 ألف مقطع فيديو مرتبطة بـ"كورونا" "يوتيوب" تحذف 30 ألف مقطع مرتبطة بـ"كورونا"
لتقديمها إدعاءات مضللة

أعلنت منصة تصفح مقاطع الفيديو الأشهر "يوتيوب" عن حذفها 30 ألف مقطع مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت "يوتيوب"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مقاطع الفيديو جميعها تقدم إدعاءات كاذبة حول لقاحات "كوفيد 19".

وتأتي عمليات الإزالة تلك، بعد 6 أشهر من قيام شركة "غوغل" بتحديث سياساتها لأول مرة، لمعالجة المعلومات الخاطئة حول لقاحات "كورونا".

وقبل أكتوبر/تشرين الأول، كانت لدى "يوتيوب" سياسات معلومات مضللة عامة بشأن ، لكن تلك لم تتناول اللقاحات تحديدًا.

وحذفت الشركة الأمريكية أكثر من 800 ألف مقطع فيديو لنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا منذ فبراير/شباط الماضي.

ولكن مع زيادة توافر اللقاح، أصبحت مسألة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات أكثر إلحاحًا للمنصات.

وقامت منصتا "فيسبوك" و"تويتر"، أيضًا بتوسيع سياساتهما لمكافحة المعلومات الخاطئة حول اللقاحات في الأشهر الأخيرة. ولكن على عكس فيسبوك، التي أعلنت عن خطط للحد من المعلومات الخاطئة حول جميع اللقاحات، فإن سياسات يوتيوب لا تتناول سوى مجموعة فرعية محددة من الادعاءات حول لقاحات "كوفيد 19"، التي تتعارض مع الإرشادات الرسمية من منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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