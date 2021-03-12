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وزيرة الهجرة تتفقد نادي المناجم في الواحات البحرية

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وزيرة الهجرة تتفقد نادي المناجم في الواحات البحرية وزيرة الهجرة تتفقد نادي المناجم في الواحات البحرية

مصراوي Masrawy

06:15 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات زيارة الواحات البحرية اليوم الجمعة، بجولة في نادي مناجم الواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد في الشرق الأوسط.

جاءت الزيارة بمشاركة ممثل عن وزارة الري وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطي بالواحات البحرية، برفقة النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات في حاليًا.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن زيارة اليوم تأتي ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة "مصرية بـ100 راجل" لدعم توجه الدولة المصرية لدعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية العديد من الأماكن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الزيارة جاءت في الوقت الحالي نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير البدائل الآمنة وفرص العمل.

واستمعت الوزيرة ووفد السيدات المصريات بالخارج إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، الذي يساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلًا من استيراده.

وأطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ100 راجل" آواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

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