أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تسميات" تطلق اسم "حمراء" على الحالة الغبارية التي تتأثر بها المملكة اليوم

Print
"تسميات" تطلق اسم "حمراء" على الحالة الغبارية التي تتأثر بها المملكة اليوم "تسميات" تطلق اسم "حمراء" على الحالة الغبارية التي تتأثر بها المملكة اليوم
تشمل عدة مناطق وتمتد لدول مجاورة

أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، اسم "حمراء" على الحالة الغبارية المؤثرة حاليًا على مناطق مختلفة من المملكة منها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم، ودول مجاورة منها الكويت والأردن والعراق، وتؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج، إضافة لجنوب المملكة واليمن.


يذكر أن المركز الوطني للأرصاد والجهات الصحية قد دعت سكان مناطق ومحافظات عدة من المملكة لتوخي الحيطة والحذر من موجة الغبار والرياح السطحية التي تتأثر بها أجواء المملكة، والالتزام بالوصايا الصحية لتلافي حدوث مضاعفات تنفسية جراء التعرض للغبار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

شبكة عيون الإخبارية