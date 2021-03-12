وزير الري يصل إلى العراق في زيارة رسمية لمدة يومين

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يشارك خلالها في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، المقرر عقده يومي 13 و14 مارس 2021.

وكان في استقباله المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، والسفير وليد إسماعيل السفير المصري لدى بغداد.

وصرح عبدالعاطي أن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور بعدد من الوزراء على هامش الموتمر.