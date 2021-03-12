أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الشركة المتحدة" تنعى الحاجة زينب مصطفى وتذيع لقاءها مع الرئيس

Print
"الشركة المتحدة" تنعى الحاجة زينب مصطفى وتذيع لقاءها مع الرئيس السيسي "الشركة المتحدة" تنعى الحاجة زينب مصطفى وتذيع لقاءها مع الرئيس

مصراوي Masrawy

05:35 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحاجة زينب مصطفى، التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا ، ووافتها المنية اليوم الجمعة، حيث أعدت تقرير عنها.

وتضمن الفيديو لقاء الفقيدة السابق مع الرئيس عبدالفتاح ، وحديثه معها أثناء تبرعها بقرطها إلى صندوق تحيا مصر.

ونعى الرئيس لها اليوم عبر حسابه الرسمى بتويتر. وكتب الرئيس على حسابه الرسمي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

الفيديو..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

60 مواطنًا بالمنيا يتهمون مقاولاً باستغلالهم في أعمال سخرة بأسيوط (فيديو)

60 مواطنًا بالمنيا يتهمون مقاولاً باستغلالهم في أعمال سخرة بأسيوط (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية