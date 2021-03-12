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بعد وقف لقاحها في 4 دول أوروبية.. أسترازينيكا تنفي زيادة خطر تجلط الدم بسبب لقاحها

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بعد وقف لقاحها في 4 دول أوروبية.. أسترازينيكا تنفي زيادة خطر تجلط الدم بسبب لقاحها بعد وقف لقاحها في 4 دول أوروبية.. أسترازينيكا تنفي زيادة خطر تجلط الدم بسبب لقاحها

مصراوي Masrawy

06:00 م الجمعة 12 مارس 2021

لندن - (د ب أ):
قالت شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيكا" اليوم الجمعة، إنها لم تعثر على أدلة على زيادة خطر الإصابة بتخثر الدم فيما يتعلق بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد وقف استخدام لقاحها المضاد لكورونا في 4 دول أوروبية.
وقال متحدث باسم الشركة " إن تحليل بيانات السلامة لدينا الذي يضم أكثر من 10 ملايين سجل لم يظهر أى دليل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الوريد العميق في أى فئة عمرية محددة أو جنس أو نوع أو في أي دولة معينة بها لقاح استرازينيكا المضاد لمرض (كوفيد - 19 ).
وأضاف المتحدث " في الواقع فإن العدد الملاحظ لهذه الأنواع من الأعراض أقل بكثير عند من يتم تطعيمهم مما هو متوقع".
وعلقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لمرض (كوفيد-19) بعد ورود تقارير عن حالات حادة من جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

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