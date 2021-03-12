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وزيرا الدفاع والداخلية السودانيان يؤكدان ضرورة التنسيق لبسط الأمن

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وزيرا الدفاع والداخلية السودانيان يؤكدان ضرورة التنسيق لبسط الأمن وزيرا الدفاع والداخلية السودانيان يؤكدان ضرورة التنسيق لبسط الأمن

مصراوي Masrawy

05:50 م الجمعة 12 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
بحث وزيرا الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، والداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ منصور، سبل ووسائل التنسيق بين القوات النظامية لبسط الأمن وسعيا لاستقرار السودان ومواطنيه، وأكد الوزيران ضرورة إحكام التنسيق والتعاون لبلوغ تلك الغايات والأهداف .
وذكرت الشرطة السودانية،في بيان صحفي، أن الاجتماع بحث تنفيذ الترتيبات الأمنية لأطراف العمليه السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام، ونشر قوة حماية المدنيين بولايات دارفور، وتوفير المتطلبات والاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذها، وذلك بحضور كبار قادة الوزارتين.
وتطرق الاجتماع إلى مراحل تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بولايات دارفور الكبرى، وتقديم الدعم والسند للنازحين بالمعسكرات، وتأمين قرى العودة الطوعية، وإحكام التنسيق بين القوات النظامية لتنفيذ العمليات المشتركة والقضاء على كافة مظاهر الانفلاتات الأمنية بهدف الحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع وصون مكتسبات السودان.

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