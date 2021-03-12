أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير سوداني: تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس شركة استثمار مشتركة

Print
وزير سوداني: تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس شركة استثمار مشتركة وزير سوداني: تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس شركة استثمار مشتركة

مصراوي Masrawy

05:48 م الجمعة 12 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

قال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، المهندس خالد عمر يوسف، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي، على تأسيس شركة استثمار مشترك بين الجانبين.

وأضاف يوسف، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، عقب عودة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له من القاهرة، إن زيارة حمدوك إلى المملكة العربية ، التي سبقت زيارته إلى القاهرة، كان فيها تقدم بعدد من الملفات، حيث أكدت السعودية دعم الانتقال في السودان.

وأوضح أن السعودية التزمت بإرسال باقي المنحة التي كانت أقرتها للسودان، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة سودانية - سعودية للاستثمار في مجالات عدة، وتعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 3 مليارات دولار من السعودية كبداية في هذه الشركة.

وأوضح أن اللجان الفنية المشتركة بين البلدين ستعمل على بحث تفاصيل تنفيذ تلك الخطوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

شبكة عيون الإخبارية