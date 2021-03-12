وزير سوداني: تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس شركة استثمار مشتركة

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (أ ش أ):

قال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، المهندس خالد عمر يوسف، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي، على تأسيس شركة استثمار مشترك بين الجانبين.

وأضاف يوسف، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، عقب عودة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له من القاهرة، إن زيارة حمدوك إلى المملكة العربية السعودية، التي سبقت زيارته إلى القاهرة، كان فيها تقدم بعدد من الملفات، حيث أكدت السعودية دعم الانتقال في السودان.

وأوضح أن السعودية التزمت بإرسال باقي المنحة التي كانت أقرتها للسودان، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة سودانية - سعودية للاستثمار في مجالات عدة، وتعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 3 مليارات دولار من السعودية كبداية في هذه الشركة.

وأوضح أن اللجان الفنية المشتركة بين البلدين ستعمل على بحث تفاصيل تنفيذ تلك الخطوات.