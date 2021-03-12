أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء السوداني: وجه برفع مستويات التنسيق مع السودان

Print
مجلس الوزراء السوداني: السيسي وجه برفع مستويات التنسيق مع السودان مجلس الوزراء السوداني: وجه برفع مستويات التنسيق مع السودان

مصراوي Masrawy

05:46 م الجمعة 12 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، المهندس خالد عمر يوسف، أن الرئيس المصري عبد الفتاح ، وجه كل الأجهزة والمؤسسات المصرية برفع مستويات التنسيق والتعاون مع السودان.

وعاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، إلى الخرطوم اليوم الجمعة، بعد زيارة إلى استغرقت يومين.

وقال المهندس خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم، عقب عودة الوفد السوداني، إن الزيارة بدأت باستقبال حافل للغاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة، ثم توجه الوفد إلى قصر الاتحادية، وتم عقد لقاء جيد للغاية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم خلاله تناول معظم القضايا بين البلدين.

وأوضح أن وفدي البلدين، ناقشا في جلسة مباحثات موسعة في مجلس الوزراء، كل ملفات التعاون، التي كان تم بحثها في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في اغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الملفات المشتركة، مثل الربط الكهربائي، الطرق والسكك الحديدية والنقل، والتجارة والاستثمار والصناعة، الصحة، والتعليم العالي، مؤكدا أنه حدث تقدم كبير في تلك الملفات،وتم الاتفاق على زيارة الربط قدرة الكهربائي الذي تمد مصر السودان به من 60 ميجاوات إلى 240 ميجاوات في الصيف الحالي، وسيزيد في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مزيد من التسهيلات بين الطرفين من أجل زيادة الاستثمار المشترك، وتم بحث الحفاظ على أمن البحر الأحمر، والمكافحة المشتركة لجائحة كورونا.

وأعرب عن شكره لاستضافة الجانب المصري المجموعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر، قائلا: "حقيقة هم في أيدي أمينة والوفد اطمئن عليهم، وهم يعالجون في واحدة من أفضل المستشفيات المصرية والأطباء طمئنونا على حالاتهم".

وأضاف: "في ملف سد النهضة، الموقف السوداني والمصري متطابق، ضد الملء الأحادي للسد من جانب اثيوبيا، وتم الاتفاق على أنه لا يجب أن يتم الملء إلا بعد اتفاق قانوني وملزم بين الأطراف، حيث إن الملء الثاني 3 أضعاف ما تم العام الماضي، والسودان سيتضرر بشكل مباشر من هذه الخطوة التي لا يجب أن تتم إلا باتفاق كامل وملزم"، موضحا أن "المصريين دعموا موقف السودان من توسيع الوساطة إلى وساطة رباعية بأن يدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة في الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي، وتم إيصال هذا الموقف المشترك من البلدين للاتحاد الافريقي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية